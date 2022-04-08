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Госинспекция по недвижимости проверила акватории Москвы-реки

Араз Салехов

Город
Госинспекция по недвижимости проверила акватории Москвы-реки
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы объявила о проверке акватории Москвы-реки. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба Госинспекции.

— В столице по итогам обследования на предмет соблюдения земельно-имущественного законодательства было выявлено 12 незаконно размещенных объектов, 12 фактов использования земельных участков без разрешительной документации, девять очагов захламления и один факт нарушения целевого использования земельного участка. В настоящее время 29 нарушений уже устранены, по остальным ведется работ, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В рамках проверки специалисты изучили акваторий Москвы-реки в пределах МКАД и прилегающих земельных участков.

В общей сложности протяженность территорий обследования Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, составила более 140 километров, говорится в релизе.

Помимо этого, Иван Бобров сообщил об устранении 59 незаконных свалок на территории города. В общей сложности было выявлено 78 фактов захламлений земельных участков.

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