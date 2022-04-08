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Водитель автомобиля насмерть сбил пенсионерку на Ленинском проспекте

Елена Самойлова

Происшествия
Водитель автомобиля насмерть сбил пенсионерку на Ленинском проспекте
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 8 апреля.

Инцидент произошел во дворе дома № 99. Водитель автомобиля «Фиат Дукато» двигался задним ходом и, не заметив пожилую женщину, наехал на нее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

— На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

Также 8 апреля водитель такси получил ножевое ранение от отказавшегося оплачивать поездку пассажира. Не договорившись о цене, пассажир и водитель стали ссориться, в результате чего попутчик достал из кармана нож и ударил им водителя.

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