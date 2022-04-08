Пассажир такси ударил водителя ножом, отказавшись оплатить поездку

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Водитель такси получил ножевое ранение от отказавшегося оплатить поездку пассажира. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали представители ведомства, конфликт произошел из-за спора по поводу оплаты за поездку. В ходе ссоры один из попутчиков достал из кармана нож и ударил им водителя. В результате мужчина был госпитализирован с ранением правой руки. Все произошло на улице Земляной Вал.

В медицинском учреждении ему оказали всю необходимую помощь. Затем мужчина обратился в полицию с заявлением о нападении.

По данному факту проводится соответствующая проверка, заключили в пресс-службе ведомства.

5 апреля стало известно, что водитель такси погиб, осматривая автомобиль после ДТП на севере Москвы.