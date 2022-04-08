Эксперт прокомментировал рост заболеваемости ВИЧ в Петербурге

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Рост заболеваемости ВИЧ кажется тревожной тенденцией, однако ситуация далеко не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Такое мнение высказал руководитель программ Фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский.

— Разница статистики между 2020 и 2021 годом вполне объяснима, мы видим это по всей стране, и связано это, естественно, с пандемией. Люди никуда не ходили, в том числе на тестирование, и выявляемость снижалась по всей стране, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Теперь люди стали чаще посещать больницы, проходить осмотры, поэтому стала расти выявляемость.

Эксперт добавил, что в Петербурге лучше, чем в других регионах РФ, проводится работа по регистрации новых случаев ВИЧ среди уязвимых групп людей.

За 2021 год в Северной столице зарегистрировали 2,5 тысячи заразившихся ВИЧ-инфекцией. Как сообщила начальник отдела эпидемического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, показатель на 15 процентов превысил аналогичный в 2020 году.

Ранее сообщалось, что студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) активно работают над созданием вещества, способного эффективно бороться с онкологическими заболеваниями и ВИЧ.