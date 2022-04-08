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Стриженова пригрозила журналистам судом за фейки о ее «бегстве из России»

Лейла Алиева

Общество
Стриженова пригрозила журналистам судом за фейки о ее «бегстве из России»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала гневное сообщение на своей странице в социальных сетях, пригрозив всем журналистам судом за распространение фейковой информации. Негатив подписчиков отразился не только на ее работе, но и на состоянии здоровья ее свекрови.

По словам актрисы, люди целый день звонили пожилой женщине и расспрашивали об «эмиграции» Стриженовой из России.

— Она целый день всем объясняла, что это фейк, перенервничала, в результате стало плохо с сердцем, и ее отвезли в Боткинскую больницу с приступом, — рассказала актриса.

Также она отметила, что под угрозу попала ее работа в МХАТ им. Горького, где она должна была играть в спектаклях весь апрель. Помимо этого такая фейковая новость подрывает доверие к ней как к ведущей Первого канала с 28-летним стажем, пишет «СтарХит». На удаление ложной информации телеведущая дала всем сутки.

7 апреля телеведущая и актриса Екатерина Стриженова сообщила, что не собирается уезжать из России, и призвала не верить слухам. Ведущая подчеркнула, что никто из представителей средств массовой информации на самом деле не общался с ее агентом, «заведомо выдав ложную информацию» и не проверив ее.

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