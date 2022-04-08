Врач предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина у беременных

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В период беременности у женщины падает уровень гемоглобина из-за повышенного расхода железа, что может привести к преждевременным родам и задержке роста и развития у плода. Об этом рассказала акушер-гинеколог Анна Новоселова.

Она предупредила о важности контроля уровня гемоглобина на протяжении всей беременности. Норма этого показателя отличается в зависимости от триместра. До наиболее низкого уровня гемоглобин снижается во втором триместре, когда у плода идет активное развитие мозга, почек и других органов.

— Очень опасна тяжелая анемия в третьем триместре: она повышает риск смерти матери и ребенка, послеродовых кровотечений и гнойно-септических заболеваний, — приводит слова гинеколога «Газета.Ru».

По ее словам, лечение анемии у беременной женщины должен назначать исключительно врач. Для лучшего усвоения препараты железа должны содержать витамин С, уточнила специалист.

25 марта стало известно, что беременность и период грудного вскармливания исключили из противопоказаний в инструкции к вакцине «Спутник Лайт».