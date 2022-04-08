Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина у беременных

Анастасия Колоскова

Общество
Врач предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина у беременных
Фото: Pixabay

В период беременности у женщины падает уровень гемоглобина из-за повышенного расхода железа, что может привести к преждевременным родам и задержке роста и развития у плода. Об этом рассказала акушер-гинеколог Анна Новоселова.

Она предупредила о важности контроля уровня гемоглобина на протяжении всей беременности. Норма этого показателя отличается в зависимости от триместра. До наиболее низкого уровня гемоглобин снижается во втором триместре, когда у плода идет активное развитие мозга, почек и других органов.

— Очень опасна тяжелая анемия в третьем триместре: она повышает риск смерти матери и ребенка, послеродовых кровотечений и гнойно-септических заболеваний, — приводит слова гинеколога «Газета.Ru».

По ее словам, лечение анемии у беременной женщины должен назначать исключительно врач. Для лучшего усвоения препараты железа должны содержать витамин С, уточнила специалист.

25 марта стало известно, что беременность и период грудного вскармливания исключили из противопоказаний в инструкции к вакцине «Спутник Лайт».

Читайте также:
Здоровье Витамины Беременность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте