Беременность исключили из противопоказаний для «Спутника Лайт»

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Беременность и период грудного вскармливания пропали из противопоказаний в инструкции к вакцине «Спутник Лайт». Об этом свидетельствуют данные реестра лекарственных средств в пятницу, 25 марта.

— Клинические исследования «Спутник Лайт» при беременности не проводились. В связи с этим применять препарат «Спутник Лайт» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности, — говорится в документе.

Согласно инструкции, препарат могут принимать и кормящие женщины. Однако еще неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко, отмечается на сайте реестра.

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23 марта врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ», что в России может возникнуть вспышка «стелс-омикрона», которая может проникнуть в страну через азиатские республики, где этот штамм сейчас очень распространен. По словам эксперта, опасения, связанные с возникновением череды «остаточных волн» COVID-19, о котором предупредил ранее молекулярный биолог Петр Чумаков, вполне оправданны.

И поскольку российские пассажирские и туристические потоки перестраиваются на Азию, возникает большая угроза завоза «стелса» именно с азиатского направления, уточнил Болибок. Эксперт также уточнил, что, несмотря на перекрестный иммунитет к «омикрону», полноценной защиты от новых случаев заражения у россиян нет.