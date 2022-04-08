Профессор Чумаков пояснил, почему назальную вакцину лучше использовать для ревакцинации

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Назальная вакцина от коронавируса не дает человеку быть переносчиком вируса. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал об особенностях препарата и пояснил, почему такую вакцину стоит использовать для ревакцинации.

В настоящее время врачи рекомендуют использовать препарат для ревакцинации. Дело в том, что введенный таким образом препарат не только защитит самого пациента, но и поможет предотвратить распространение вируса.

— Назальная вакцина хороша тем, что дает стерилизующий иммунитет. Клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Это так называемый слизистый иммунитет, — пояснил Чумаков в комментарии «360».

Петр Чумаков напомнил, что ревакцинацию рекомендовано делать раз в полгода. Это важно, потому что пандемия коронавируса еще не завершена и остается шанс заразится даже у тех, кто уже перенес это заболевание ранее.

8 апреля стало известно, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции вышла в гражданский оборот. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Nation News.

Медицинские специалисты зафиксировали 14 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекций в России за последние сутки, передает ФАН.