Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван способ перестать заедать стресс

Анастасия Колоскова

Общество
Назван способ перестать заедать стресс
Фото: Pixabay

Большое количество еды не помогает справиться со стрессом, а нормализовать психологическое состояние можно при помощи других действенных способов. Об этом сообщила психолог и специалист в сфере расстройств пищевого поведения Кэролин Росс.

Она отметила, что часто люди употребляют пищу не для утоления голода, а чтобы успокоиться в период стресса. По словам эксперта, состояния одиночества и эмоционального выгорания приводят к компульсивному перееданию, из-за чего эмоциональное состояние человека только усугубляется.

Росс назвала методы, помогающие снять напряжение без еды. Для этого подойдут медитация и расслабление, которые позволяют снизить уровень гормонов стресса. Также важно регулярно делать физические упражнения и соблюдать режим сна.

Помимо этого, психолог рекомендует с вниманием относиться к внутреннему голосу и отгонять негативные мысли. Она советует не быть слишком требовательным к себе и с уважением и заботой относиться к собственным эмоциям и желаниям, пишет «Лента.ру».

7 апреля психологи назвали пять факторов, влияющих на отношение людей к своим желаниям и потребностям.

Читайте также:
Врачи Стресс Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте