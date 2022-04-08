Назван способ перестать заедать стресс

Фото: Pixabay

Большое количество еды не помогает справиться со стрессом, а нормализовать психологическое состояние можно при помощи других действенных способов. Об этом сообщила психолог и специалист в сфере расстройств пищевого поведения Кэролин Росс.

Она отметила, что часто люди употребляют пищу не для утоления голода, а чтобы успокоиться в период стресса. По словам эксперта, состояния одиночества и эмоционального выгорания приводят к компульсивному перееданию, из-за чего эмоциональное состояние человека только усугубляется.

Росс назвала методы, помогающие снять напряжение без еды. Для этого подойдут медитация и расслабление, которые позволяют снизить уровень гормонов стресса. Также важно регулярно делать физические упражнения и соблюдать режим сна.

Помимо этого, психолог рекомендует с вниманием относиться к внутреннему голосу и отгонять негативные мысли. Она советует не быть слишком требовательным к себе и с уважением и заботой относиться к собственным эмоциям и желаниям, пишет «Лента.ру».

7 апреля психологи назвали пять факторов, влияющих на отношение людей к своим желаниям и потребностям.