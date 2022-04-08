Нутрициолог назвала пять признаков отравленной печени

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Эксперт по питанию Ксения Черная назвала пять главных симптомов, по которым можно определить, в каком состоянии находится печень.

— Первый признак — неприятный запах пота. В норме пот не должен пахнуть. То, что вы пытаетесь замаскировать дезодорантом — это не решение проблемы. Печень – орган детокса, и если она не справляется с выводом вредных веществ, то это все будет выделяться с потом и запахом, — сказала эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй симптом — повышенная температура тела в течение длительного времени. Субфебрильной считается температура 37-37,2 градуса:

— Она может возникать из-за того, что ваша печень не выполняет функцию детоксикации из-за неправильного рациона питания, приема лекарственных препаратов и из-за больших дефицитов.

Третий симптом — гормональные изменения. У женщин проблемы с печенью могут быть спровоцированы предменструальным синдромом, фиброзно-кистозной мастопатией, миомой.

Четвертый признак — геморрой и варикоз. Первое, с чего надо начать — обратить внимание на печень. Она отвечает за метаболизм всех токсичных веществ. Если его не происходит, то токсины не выводятся, всасываются в стенки кишечника и попадают в кровоток.

— Если на это накладываются дефицит меди, белка и других витаминов, то образуются две проблемы: хрупкость сосудов и токсическая нагрузка на кровеносную систему, что при водит к варикозу и геморрою.

Пятый признак — пожелтение покровов кожи. Чтобы проверить, в чем дело, нужно сдать генетический тест на усвоение витамина А и убрать из рациона все оранжевые продукты.

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гипертоникам вместо соли добавлять в пищу специи. Она пояснила, что соленые продукты способствуют повышению давления, поэтому гипертоникам стоит максимально сократить количество соли в блюдах.