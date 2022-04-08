Собянин рассказал о реконструкции участка железной дороги около Площади трех вокзалов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

В столице продолжается реконструкция участка железной дороги между станциями Курская и Площадь трех вокзалов (Каланчевская). Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, работы не требуют остановки движения поездов и проходят по плану. Специалисты уже завершили укладку четвертого главного пути и возвели одну из двух платформ на станции Площадь трех вокзалов, а также смонтировали эстакаду для первого главного пути.

Глава города рассказал, что в настоящее время железнодорожники монтируют эстакады для второго и третьего главных путей, а также укладывают на участке бесстыковые пути и устанавливают шумозащитные экраны для снижения уровня шума.

— Кстати, теперь все новые экраны в Москве будут прозрачными, чтобы не закрывать пейзаж за окном. Станция Площадь трех вокзалов (Каланчевская) станет частью современного ТПУ с пересадками между D2 и D4 и удобным выходом к метро, трем вокзалам и остановкам наземного транспорта, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал / Сергей Собянин

8 апреля Собянин также рассказал о планах по благоустройству Южного округа столицы на текущий год.