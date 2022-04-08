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Более 60 человек погибли в результате ДТП с начала года

Елена Самойлова

Происшествия
Более 60 человек погибли в результате ДТП с начала года
Фото: Вечерняя Москва

По итогам трех месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 1649 ДТП, в которых погибли 68 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 8 апреля.

Также уточняется, что в зарегистрированных авариях пострадали 1922 человека. В числе указанных ДТП 153 случая произошли с участием детей — 166 несовершеннолетних получили ранения, погибших среди них нет.

— Преобладающими видами дорожных аварий по итогам указанного периода являются столкновения и наезды на пешеходов – 773 и 561 случаев соответственно, — говорится в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

В пресс-службе ГИБДД посоветовали соблюдать дисциплину и нормы безопасности на проезжей части.

Например, одной их жертв ДТП стал водитель такси, который погиб, осматривая автомобиль после аварии на севере Москвы, произошедшей 5 апреля.

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