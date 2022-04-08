Подросток скончался от передозировки наркотиками в Одинцове

Печальный подросток

Прокуратура проводит проверку в связи со смертью подростка в Одинцово. об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, 7 апреля в квартире одного их жилых домов городского округа был обнаружен труп подростка с признаками отравления наркотиками.

Одинцовской городской прокуратуре было назначено проведение соответствующей проверки. По ее результатам будет установлена полная картина произошедшего.

Кроме того, в ходе проверочных действий будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей, подчеркнула Григорьева.

В начале февраля текущего года подросток скончался от отравления в туалете колледжа в Москве. Погибший мальчик вместе с однокурсниками выпил препараты для лечения заболевания сердца. Их выписал врач одному из подростков.