Подросток скончался от передозировки наркотиками в Одинцове
Прокуратура проводит проверку в связи со смертью подростка в Одинцово. об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.
По ее словам, 7 апреля в квартире одного их жилых домов городского округа был обнаружен труп подростка с признаками отравления наркотиками.
Одинцовской городской прокуратуре было назначено проведение соответствующей проверки. По ее результатам будет установлена полная картина произошедшего.
Кроме того, в ходе проверочных действий будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей, подчеркнула Григорьева.
В начале февраля текущего года подросток скончался от отравления в туалете колледжа в Москве. Погибший мальчик вместе с однокурсниками выпил препараты для лечения заболевания сердца. Их выписал врач одному из подростков.