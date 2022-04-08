Житель Санкт-Петербурга угнал четыре автомобиля за 8,5 миллиона рублей

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Завершено расследование уголовного дела в отношении серийного похитителя машин. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, злоумышленник похищал автомобили определенных марок, в которых была установлена система доступа без ключа, которая распознает владельца при помощи чипа. Для совершения краж подозреваемый использовал так называемую «глушилку».

Прибор подавлял все сигналы систем связи и геолокации. Гараж в частном доме в Ленинградской области, который являлся местом временного сокрытия автомобилей, также был оборудован подобным устройством, уточнили в МВД.

Видео: МВД Медиа

При транспортировке машин мужчина устанавливал на них поддельные номера и продавал в регионы России. Правонарушителя задержали с поличным в ноябре 2020 года в одном из садоводств в массиве Новое Токсово, когда он перегонял очередную похищенную машину в гараж.

Таким образом обвиняемый похитил четыре автомобиля с имуществом хозяев внутри. Сумма нанесенного ущерба превысила 8,5 миллиона рублей. Материалы уголовного дела по статьям «Кража» и «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» переданы в суд для рассмотрения по существу.