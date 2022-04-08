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Специалисты заменили фасадные газопроводы по 87 адресам в Москве

Лала Манушакян

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Специалисты заменили фасадные газопроводы по 87 адресам в Москве
Фото: Пресс-служба МОСГАЗ

Специалисты Мосгаза за три месяца 2022 года заменили фасадные газопроводы по 87 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в пятницу, 8 апреля.

Ремонт газопроводов проводится только в том случае, если в процессе технического обследования будут обнаружены дефекты, например, вмятины или поверхностные коррозии.

Еще одним поводом для ремонта является эксплуатация газопровода в течение 20 лет. В работу специалистов входит установка резервного канала для выполнения работ без отключения потребителей.

При этом допускается монтирование газопроводных систем только в домах низкого давления, а диаметр труб должен составлять от 25 до 150 миллиметров. Систему следует защищать от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий, уточнили в Мосгазе.

Столичные газовики имеют неограниченный доступ к системе, к тому же наружные газопроводы меньше подвержены поломкам, чем подземные. Их преимущество в том, что в случае технической эксплуатации отключение точек доступа для жителей дома необязательно.

5 апреля специалисты Мосгаза начали работы по масштабной реконструкции газопровода в районе Симферопольского бульвара и Чонгарского проезда на юге Москвы.

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