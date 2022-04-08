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Олимпийский чемпион Васильев назвал отличной новостью допуск российских саночников к соревнованиям

Ирина Игнатенко

Спорт
Олимпийский чемпион Васильев назвал отличной новостью допуск российских саночников к соревнованиям
XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи. Соревнование саночников одиночников мужчин. / Фото: Виктор Хабаров, специально для «Вечерней Москвы»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворить апелляцию, касающуюся отстранения спортсменов из России от международных соревнований.

Он отметил, что это отличная новость.

— Она говорит о том, что здравый смыл еще окончательно не пропал. Это очень важно, — подчеркнул он в комментарии RT.

Он выразил надежду на то, что данное решение станет прецедентом и спортсмены из России, выступающие в других видах спорта, также смогут выступать на международных соревнованиях.

8 апреля Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию в связи с отстранением наших спортсменов.

Российские саночники были отстранены от участия в международных соревнованиях в начале марта, передает Life.ru.

3 марта Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских спортсменов к Паралимпиаде-2022.

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