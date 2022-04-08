Задержан водитель, задавивший пьяного пешехода на юге Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который задавил лежащего пьяного пешехода. Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что нарушитель был задержан и доставлен в отделение, где сознался в содеянном.

— Автомобиль также задержан и находится на спецстоянке, — отмечается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места его совершения».

Напомним, инцидент произошел вечером 7 апреля. Водитель джипа насмерть задавил пешехода, который лежал с бутылкой спиртного на дороге на Шипиловской улице.