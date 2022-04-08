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Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторых товарах Kinder. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 8 апреля.

Как уточнили в ведомстве, сальмонелла была выявлена в kinder happy moments, kinder circus, kinder mix, kinder uovo maxi и некоторых других товарах компании. Информация о заражении некоторой продукции поступила по международным информационным системам.

— Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции, — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. В частности, ведомство предложило отменить соблюдение социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.