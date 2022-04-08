Пенсионерку избили в центре Москвы за отказ отдать деньги прохожим

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемых в покушении на грабеж. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительным данным, мужчина и женщина подошли к пенсионерке на Бауманской улице и попросили мелочь. Пожилая женщина сжалилась и помогла паре, однако мужчина стал требовать больше, увидев в ее кошельке купюры.

Затем он с силой толкнул 79-летнюю москвичку и ударил ее сумкой, попытавшись отнять деньги. Происходящее заметили прохожие и спугнули грабителей, после чего позвонили в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались 45-летний ранее судимый приезжий и его 44-летняя сообщница, рассказал Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и покушение на преступление и «Грабеж». В отношении фигурантов дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.