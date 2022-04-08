SpaceX отправила четырех космических туристов на МКС

Фото: Official SpaceX Photos / CC BY-NC 2.0.

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 8 апреля.

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) четырех туристов. Трансляция запуска велась на сайтах SpaceX и аэрокосмической компании Axiom Space, организовавшей коммерческую миссию Axiom-1.

В экипаж коммерческой миссии вошли три бизнесмена и инвестора из США, Израиля и Канады — Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. В качестве командира выступает бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа.

Первая ступень ракеты-носителя спустя приблизительно девять минут после запуска в автоматическом режиме осуществила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, передает ТАСС.

10 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на продление эксплуатации МКС потребуются колоссальные суммы, иначе станция «развалится» до 2030 года. По его словам, у госкорпорации есть разрешение правительства продолжать работу на МКС до 2024 года.

Он подчеркнул, что в случае продления сроков эксплуатации МКС могут возникнуть риски уже для экипажа станции. Как вариант, отметил Рогозин, можно вкладывать большие деньги в ремонт станции.