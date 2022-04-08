Сбой в движении трамваев произошел на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Бориса Галушкина Карта всех событий

В Алексеевском районе произошел сбой в движении нескольких маршрутов трамваев из-за ДТП на путях. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что авария с участием двух автомобилей произошла на улице Бориса Галушкина около остановки «Площадь Академика Люльки». Из-за аварии задерживались трамваи № 11 и 25, маршруты которых были временно изменены.

Позже в департаменте сообщили, что движение данных трамваев удалось восстановить, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

6 апреля в результате ДТП на улице Генерала Дорохова столицы загорелся грузовой автомобиль. Водитель грузового автомобиля «газель» при перестроении не справился с управлением и столкнулся с ехавшей в попутном направлении легковушкой «Шевроле Спарк». В результате столкновения грузовик врезался в фонарный столб, после чего произошло воспламенение газового баллона, находящегося в кузове.