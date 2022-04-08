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«Очень ждала»: Наталья Фриске впервые стала мамой в 35 лет

Лала Манушакян

Общество
«Очень ждала»: Наталья Фриске впервые стала мамой в 35 лет
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, сообщила подписчикам, что стала мамой.

— Я счастлива, теперь я мама. С днем рождения, моя малышка, добро пожаловать в этот мир. Мама тебя очень ждала. Ты мой смысл, ты моя жизнь, мой воздух, — прокомментировала она.

8 апреля у 35-летней Фриске родилась дочь весом 4470 граммов и ростом 58 сантиметров. Женщина уже выбрала имя для младенца, однако раскрывать его она не собирается. Из-за состояния здоровья Фриске смогла родить лишь с помощью ЭКО, передает Пятый канал.

До этого модель Алена Шишкова рассказала, почему она не занимается воспитанием дочери, а доверила это свекрови. Шишкова выразила мнение, что в вопросе воспитания ребенка следует положиться на более опытных людей. По ее мнению, в формировании правильной системы ценностей не играет роль ни генетика, ни деньги. При этом девушка не считает, что это стопроцентно правильное решение.

Шишкова и Тимати начали встречаться в 2012 году, познакомившись на съемках клипа. Два года спустя девушка подарила рэперу дочь, однако пара развелась. В настоящее время девочку воспитывает мать Тимати Симона.

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