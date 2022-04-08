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Дом на 297 квартир построят в районе Фили-Давыдково

Анастасия Колоскова

Город
Дом на 297 квартир построят в районе Фили-Давыдково
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Давыдковская улица Карта всех событий

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на строительство многоэтажки на 297 квартир в районе Фили-Давыдково. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Дом появится по адресу: улица Давыдковская, земельный участок №12.

— Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства», а работы будут вестись полностью за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Выданное разрешение, действующее до 8 июня 2024 года, позволит приступить к строительным работам, — отметил глава ведомства Игорь Войстратенко.

Отмечается, что 24-этажный дом будет иметь две секции. Его общая площадь превысит 28,5 тысячи квадратных метров. В здании расположатся 297 квартир. На первом нежилом этаже разместятся комнаты для консьержа, колясочные и хозяйственно-бытовые помещения. В здании предусмотрен подземный паркинг на 92 машиноместа. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

В четверг, 7 апреля, Сергей Левкин сообщил о выполнении планов на первый квартал по программе реновации в полном объеме. Он добавил, что в столице идет строительство более 160 зданий, а с начала реализации программы под заселение передали 165 домов.

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