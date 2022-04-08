Невролог рассказала о причинах возникновения боли в спине

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Невролог Анна Терехова рассказала о симптомах, которые могут вызывать боль в спине, а также о методах их лечения.

— Боль в спине разделяют на первичную (неспецифическую) и вторичную (специфическую). Прежде чем начать лечение, крайне важно разобраться с причинами этого часто встречающегося и потенциально опасного симптома, — отмечает врач.

Она уточнила, что защемления в спине могут происходить из-за лишнего веса, длительного пребывания в неудобной позе или при резких движениях. В таком случае специалист рекомендует обратить внимание на частоту и специфику болей в спине, так как дополнительные знания помогут определить диагноз и подобрать лечение.

Зачастую на спинные боли жалуются эмоциональные люди. По словам невролога, эмоции также могут влиять на появление болевых симптомов.

— Мышцы имеют множество рецепторов к гормонам стресса, поэтому при психоэмоциональном напряжении может возникать мышечный спазм, а в результате него боль, — объяснила Тереховская.

Для того чтобы предотвратить последствия психосоматики, врач рекомендует меньше думать о негативных ситуациях, а также избегать стресса. Из физических активностей эксперт советует заняться медитацией, а также ходить на массаж. Также от болей в спине может помочь прием витаминов группы В, противовоспалительные препараты, лечебные гели и мази, передает портал «7 Дней».

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