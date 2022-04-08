«Не имею сил»: Волочкова расплакалась перед судом с Большим театром

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова расплакалась около здания Тверского суда Москвы перед заседанием по делу против Большого театра.

— Дайте мне возможность здесь реализовать свои возможности. Я больше не имею сил, мне 46 лет, — сказала артистка.

Уточняется, что балерина не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она также уведомила прессу, что окончательное решение суда ее больше не интересует.

В 2021 году Волочкова подала иск к Большому театру, который, по словам артистки, не выполнял свои прямые обязанности и не выплачивал ей зарплату, хотя балерина все еще числится как штатный сотрудник предприятия. Сумма долга театра, как утверждает Волочкова, превысила 200 миллионов рублей.

Известно, что в момент проведения судебного разбирательства адвокат артистки не позаботился о предоставлении всех важных документов, требуемых для решения суда, поэтому заседание было перенесено, передает New Inform.

В марте этого года экс-возлюбленный Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов признался, что ему стыдно за поведение бывшей пассии. По его словам, после расставания с ним балерина вновь пристрастилась к алкоголю.