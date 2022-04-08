Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автовладельцы оплатили более 28,9 миллиона штрафов, выписанных в 2021 году в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Автовладельцы оплатили более 28,9 миллиона штрафов, выписанных в 2021 году в Москве
Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

В Москве оплатили более 90 процентов штрафов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, совершенных в прошлом году. Об этом я пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

— По итогам прошедшего года вынесено 31,9 миллиона постановлений за нарушения правил дорожного движения, из них исполнено 28,9 миллиона, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что постановления об административных правонарушениях считаются исполненными после поступления информации об оплате штрафа.

Согласно данным столичной ГИБДД, в прошлом году автоинспекторы составили более 350 тысяч протоколов на автолюбителей, которые систематически уклоняются от отплаты штрафов.

За три месяца этого года в Москве выписано уже более 31 тысячи административных материалов, отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что по итогам трех месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 1649 ДТП, в которых погибли 68 человек.

Читайте также:
ГИБДД Москва Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте