Автовладельцы оплатили более 28,9 миллиона штрафов, выписанных в 2021 году в Москве

Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

В Москве оплатили более 90 процентов штрафов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, совершенных в прошлом году. Об этом я пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

— По итогам прошедшего года вынесено 31,9 миллиона постановлений за нарушения правил дорожного движения, из них исполнено 28,9 миллиона, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что постановления об административных правонарушениях считаются исполненными после поступления информации об оплате штрафа.

Согласно данным столичной ГИБДД, в прошлом году автоинспекторы составили более 350 тысяч протоколов на автолюбителей, которые систематически уклоняются от отплаты штрафов.

За три месяца этого года в Москве выписано уже более 31 тысячи административных материалов, отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что по итогам трех месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 1649 ДТП, в которых погибли 68 человек.