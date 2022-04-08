ЕС рассмотрит летом заявку Украины на вступление в союз

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В ЕС планируют рассмотреть заявку Украины на членство этим летом, соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Об этом сообщила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 8 апреля.

— Обычно проходят годы, прежде чем Евросовет принимает заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я прошу двигаться вперед как можно скорее, — сказала политик.

Фон дер Ляейн также добавила, что все европейские страны окажут Киеву всю необходимую поддержку, передает РБК.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обещание Украине членства в Североатлантическом альянсе (НАТО) было ошибкой. По его словам, Евросоюз упустил возможность сближения РФ с Западом. Он также признал, что Европа пообещала Украине то, что впоследствии не смогла выполнить.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.