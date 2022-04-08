Скопление воды ликвидировали на 26-м километре МКАД

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, МКАД, 26-й километр Карта всех событий

На 26-м километре МКАД было ликвидировано скопление воды в тоннеле. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в пятницу, 8 апреля.

— Пассажиры частного маршрутного такси и водитель, проигнорировавший скопление воды и продолживший движение, были оперативно эвакуированы подразделениями Пожарно-спасательного центра Москвы, — передается в сообщении.

Движение было полностью восстановлено в 21:20 по московскому времени. При этом пострадавших нет, уточняет Telegram-канал комплекса.

7 апреля в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД) управляет дорожной ситуацией города на круглосуточной основе. При этом во время проведения крупных мероприятий используется мобильный ситуационный центр.