Москвичам рассказали, как ситуационный центр ЦОДД управляет дорожной ситуацией

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД) управляет дорожной ситуацией города на круглосуточной основе. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

— Отсюда 24х7 следят за движением на дорогах, управляют светофорами, координируют работу дорожного патруля, собирают данные о трафике и заторах, выводят информацию на электронные табло, координируют разные службы при крупных ДТП и ЧП, — говорится в сообщении.

При этом во время проведения крупных мероприятий используется мобильный ситуационный центр, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, стало известно об установке камер с нейросетью на 55 автомобилях ЦОДД. Умные камеры будут работать как онлайн-регистратор. Ситуационный центр ЦОДД всегда сможет получить видеозапись и при необходимости направит ее в оперативные службы города.

Также глава ЦОДД Михаил Кизлык заявил о появлении более пяти тысяч мест для парковки в столице в прошлом году. Появление парковочных мест стоит связывать с введением одностороннего движения, переразметкой территорий и обустройством парковочных карманов.