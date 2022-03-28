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Более 50 автомобилей ЦОДД оснастят умными камерами

Александр Афонин

Город
Более 50 автомобилей ЦОДД оснастят умными камерами
Фото: пресс-служба ЦОДД

На 55 автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД) появятся камеры с нейросетью. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 28 марта.

— На 55 машин ЦОДД установим камеры с нейросетью. Это дорожный патруль, «Парконы» и авто ремонтных бригад, — говорится в сообщении.

Умные камеры будут работать как онлайн-регистратор. Ситуационный центр ЦОДД всегда сможет получить видеозапись и при необходимости направит ее в оперативные службы города. В ведомстве отметили, что такая функция особенно важна при крупных авариях и чрезвычайных происшествиях. Файлы будут храниться на защищенном сервере.

В функционал нейросетей входит обнаружение авто, которые числятся в розыске и не стоят на учете. Кроме этого, они помогут сотрудникам не совершать ошибок за рулем. Системы будут следить за ремнями безопасности, телефонами и другими отвлечениями в ходе движения по дороге.

— Камеры смогут анализировать поведение и усталость водителя. А система ADAS предупредит о пересечении сплошной линии и о слишком быстром приближении к машине или пешеходу, — отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Приложение «Парковки России» обновили, добавив в него новые функции. Уточняется, что данное приложение позволяет оплачивать городские парковки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

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