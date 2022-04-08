США не рассматривают возможность смягчения санкций против Венесуэлы

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Соединенные Штаты не рассматривают возможность смягчения санкций против Венесуэлы, чтобы разрешить импортировать местную нефть взамен на российские энергоносители, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мне неизвестно о том, чтобы это рассматривалось, — заявила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

В марте информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщило, что правительственная делегация из Вашингтона не так давно посетила Каракас. Представители США обсудили с властями боливарианской республики возможность смягчения ограничительных мер в адрес Венесуэлы, касающихся экспорта нефтяных ресурсов, однако не достигли никаких соглашений, пишет ТАСС.

Позднее Псаки подтвердила факт поездки, однако заявила, что темами для обсуждения были энергетическая безопасность и ситуация с гражданами США, находящимися за решеткой в латиноамериканской стране.

В середине марта министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявил, что Каракас готов сотрудничать с Вашингтоном по вопросу торговли энергоносителями. При этом глава дипведомства подчеркнул, что взаимодействие возможно только на условиях уважения суверенитета республики.