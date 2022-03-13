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МИД Венесуэлы: Страна готова сотрудничать с США по нефти

Евгений Белоусов

В мире
МИД Венесуэлы: Страна готова сотрудничать с США по нефти
Фото: pixabay.com

Венесуэла готова восстановить сотрудничество с США по нефти, если Америка будет уважать суверенитет и правительство страны. Об этом в субботу 12 марта, сообщил глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа.

— Мы можем многого добиться в сфере торговли нефтью, убедив их (США — прим. «ВМ») это уважать, — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что Каракас никогда не выгонял американские нефтяные компании из Венесуэлы. В сложившейся ситуации, утверждает он, виноваты только односторонние действия США.

Кроме того, Венесуэла сейчас каждый день добывает около миллиона баррелей нефти. К концу года власти рассчитывают удвоить этот объем совместно с «надежными партнерами из России, Китая и Ирана», передает турецкое агентство Anadolu.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на мировых топливных рынках. Стоимость нефти, газа, угля, металлов может продолжить рост в ближайшее время.

Также британско-нидерландская компания Shell перестала участвовать во всех нефтегазовых проектах в России и объявила о закрытии всех своих АЗС на территории страны

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