«Платим дальше в евро»: в Минэкономики ФРГ заявили о неизменной позиции по оплате газа

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Германия ожидает от России подробностей по оплате газа в рублях, однако позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила представитель Минэкономики ФРГ Анника Айнхорн.

— Мы ждем этого непременно (подробности по оплате газа — прим. «ВМ»). Россия предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия, — заявила она.

Айнхорн также добавила, что ведущие страны ЕС и компании-покупатели считают, что оплата газа должна производиться в валюте, указанной в контрактах, — в долларах и евро, передает РИА Новости.

7 апреля эксперт объяснил, почему европейские страны не смогут отказаться от поставок российского газа. По его словам, замещение российского голубого топлива — максимально сложный технологический процесс, сопряженный не только с огромными финансовыми затратами, но и с физическими ограничениями предложения газа на мировом рынке. Часть объема могут компенсировать США при помощи СПГ, но этого недостаточно.