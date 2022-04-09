Алиханов: Санкции ЕС не затронут транзит грузов из основной территории РФ в Калининград
Запрет Евросоюза на грузотранспортное сообщение с РФ и Белоруссией, в том числе через территорию ЕС, не коснется транзита товаров из основной территории России в Калининградскую область. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
— Пункт (b) параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений, — говорится в сообщении Алиханова.
Уточняется, что запрет ЕС не предполагает ограничение грузовых перевозок из России в Россию, передает ТАСС.
Европейский союз в пятницу, 8 апреля, утвердил новый пакет санкционных мер, направленных против России. В качестве санкционных мер предлагается запретить импорт российского угля с конца лета 2022 года, наложить запреты на доступ российских кораблей в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией.
Кроме того, Европа запрещает поставлять Москве авиационное топливо, сложную электронику и программное обеспечение.
Документ еще не был опубликован и не вступил в силу.