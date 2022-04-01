Минюст добавил в список СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова*

Фото: minjust.gov.ru

Минюст России включил в список СМИ-иноагентов историка и блогера Евгения Понасенкова*, основательницу портала The Bell Елизавету Осетинскую* и шестерых других журналистов. Об этом свидетельствуют данные из обновленного реестра ведомства.

Иноагентами также были признаны журналисты Виктор Воробьев*, Мурад Мурадов*, Ирина Малкова*, Анна Голубева*, Алла Константинова* и Мария Борзунова*, передает РИА Новости.

До этого Минюст России внес телерадиокомпанию Deutsche Welle** в реестр СМИ-иноагентов.

10 февраля посол России в Париже Алексей Мешков порекомендовал французским партнерам обратить пристальное внимание на историю с немецким телеканалом Deutsche Welle** и учесть, что в определенных случаях наступает предел.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle** перестанет вещать в стране из-за мер в отношении телеканала RT DE в Германии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

**Deutsche Welle — телерадиокомпания признана в России СМИ-иноагентом.