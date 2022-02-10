Посол России посоветовал Франции присмотреться к истории с Deutsche Welle

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Посол России в Париже Алексей Мешков порекомендовал французским партнерам обратить пристальное внимание на историю с немецким телеканалом Deutsche Welle и учесть, что в определенных случаях наступает предел.

— Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс, — цитирует дипломата РИА Новости.

Мешков назвал недопустимой дискриминацию российских СМИ во Франции и вспомнил, как несколько лет назад российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита во Францию отказывался участвовать в пресс-конференции до тех пор, пока в зал не допустили российских журналистов.

Посол обратил внимание на необходимость уважительного отношения к свободе слова и праву СМИ из России работать во Франции на общих основаниях. По его словам, ситуация с Deutsche Welle является свидетельством того, что у России «приходит конец терпению».

— Политика санкций против СМИ — это не наш путь, мы его никогда не использовали. Но в каких-то случаях уже предел, который требует взаимности, — резюмировал Мешков, имея в виду ситуацию с закрытием корпункта Deutsche Welle в Москве как ответную меру на прекращение вещания телеканала RT DE.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.