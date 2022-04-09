Гинцбург: «Спутник V» будет эффективен против нового штамма коронавируса

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Российские вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «Спутник Лайт», а также назальная форма вакцины с большой долей вероятности будут эффективны против варианта омикрон-штамма ХЕ, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 9 апреля.

Такой вывод, по словам ученого, можно сделать исходя из информации, что главная российская вакцина эффективно справляется с вариантами «омикрона» ВА.1 и ВА.2, а ХЕ является комбинированной их версией. Такое заявление Гинцбург сделал в интервью ТАСС.

Впервые новый вариант омикрон-штамма коронавируса был обнаружен в Великобритании в середине января. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новая вариация COVID-19 может оказаться самой заразной из всех.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил в Москве 40,8 процента. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Полную вакцинацию от коронавируса в российской столице прошли более семи миллионов человек.