Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 40,8 процента

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил в столице 40,8 процента. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что первым компонентом вакцинировалось 7 439 210 москвичей. При этом полную вакцинацию от коронавируса прошли 7 089 450 жителей. В конце 2021 года коллективный иммунитет от COVID-19 в Москве составлял 71,4 процента, говорится в сообщении.

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По данным на 8 апреля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 46,5 процента. В общей сложности двумя компонентами вакцины в России привились почти 86 миллионов граждан. Прививку первым компонентом сделали 89,7 миллиона россиян.

6 апреля иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возможность роста уровня заболеваемости из-за штамма BA.2 («стелс-омикрон») в России сохраняется до конца месяца. По его словам, дальше вряд ли «стоит ждать чего-то серьезного». Он добавил, что летом больших вспышек заболевания не ожидается. А осенью, по его словам, начнется рост заболеваемости, но не факт, что он будет вызван «омикроном».