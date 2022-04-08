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Уровень иммунитета к COVID-19 в России составил 46,5 процента

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Уровень иммунитета к COVID-19 в России составил 46,5 процента
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 46,5 процента. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за неделю данный показатель снизился на 1,5 процента. В общей сложности двумя компонентами вакцины в России привились почти 86 миллионов граждан. Прививку первым компонентом сделали 89,7 миллиона россиян, отмечается на портале стопкоронавирус.рф.

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6 апреля иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возможность роста уровня заболеваемости из-за штамма BA.2 («стелс-омикрон») в России сохраняется до конца месяца. По его словам, дальше вряд ли «стоит ждать чего-то серьезного». Он добавил, что летом больших вспышек заболевания не ожидается. А осенью, по его словам, начнется рост заболеваемости, но не факт, что он будет вызван «омикроном».

8 апреля доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков пояснил, почему назальную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции лучше использовать для ревакцинации.

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