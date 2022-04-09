«Ашан» намерен внедрить Систему быстрых платежей для оплаты покупок

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Французский ритейлер «Ашан» позволит российским клиентам расплачиваться на кассах без применения банковской карты. О новом способе оплаты рассказали в пресс-службе сети, однако подчеркнули, что сроки внедрения нововведения пока не установлены.

В скором времени российские клиенты сети гипермаркетов смогут расплачиваться на кассе благодаря Системе быстрых платежей, разработанной Центробанком. Для оплаты необходимо будет показать кассиру динамический QR-код, который будет считываться и одновременно с этим деньги будут списываться с банковского счета, привязанного к системе.

Таким образом ЦБ РФ заменяет системы бесконтактной оплаты покупок Apple Pay и Google Pay, ушедшие из России в марте.

Некоторые торговые точки уже применяют этот способ оплаты в своей работе. Теперь к ним намерен присоединиться и «Ашан». Точные сроки реализации нововведения не называются, пишет PRIMPRESS.

Во вторник, 5 апреля, в пресс-службе французского ретейлера в очередной раз подтвердили намерение «Ашана» остаться на российском рынке. Компания назвала появляющиеся данные о возможном уходе из РФ дезинформацией.