«Ашан» заявил, что не намерен покидать Россию

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Ретейлер «Ашан» назвал сообщения о своем уходе из России дезинформацией и заявил, что намерен продолжить работу в стране. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность, — говорится в сообщении.

Информация об уходе «Ашана» из России появилась на сайте украинского подразделения компании, передает ТАСС.

Французская сеть магазинов спортивных товаров «Декатлон» 29 марта объявила о приостановке деятельность на территории РФ. Известно, что в России в настоящее время работает 57 магазинов сети.

Компания Tiffany&Co решила отказаться от закупок добытых в России алмазов и бриллиантов. При этом поставщики Tiffany более не смогут покупать от ее имени необработанные камни из России.

Международная пивоваренная компания Heineken заявила об уходе с российского рынка и планирует передать управление бизнесом другому владельцу. В организации также добавили, что до момента передачи бизнеса другому владельцу все пивоварни будут продолжать работу.