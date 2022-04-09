Пленный летчик ВСУ рассказал о провале операции по эвакуации «Азова» из Мариуполя

Киев. Военизированные дружинники из ультраправой партии «Национальный Корпус», созданной на базе неонацистского батальона «Азов» (организация, запрещенная на территории РФ) на втором ежегодном марше «Национальных дружин» / Фото: Zuma\TASS

Причиной срыва операции по эвакуации из Мариуполя руководства украинского националистического полка «Азов» стала плохая организация со стороны руководства ВСУ. Об этом рассказал плененный российской армией член экипажа сбитого украинского вертолета Ми-8 Дмитрий Бурлаков.

По словам плененного летчика, организация поставленной задачи была выполнена не лучшим образом. Сбитый вертолет был выпущен еще в советское время, заметил Бурлаков.

От экипажа воздушного судна требовалось «перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды». Локация, из которой должен был совершаться взлет, находится между Днепром и Мариуполем.

Бурлаков на допросе заявил, что его вертолет был сбит ракетой на подлете к месту назначения. Первая задача по эвакуации националистов, по его словам, была поставлена 31 марта. Тогда силы Донецкой Народной Республики подбили две винтокрылые машины, летевшие в Мариуполь, пишет РИА Новости.

Во вторник, 5 апреля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что российская армия сбила два вертолета Ми-8 на подлете к Мариуполю. Бурлаков был пилотом одного из них.