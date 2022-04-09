Названы витамины, которые нужно принимать во время диеты

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Во время диеты необходимо принимать поливитаминные комплексы, которые позволят сбалансировать рацион и исключить развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, любая диета должна основываться на продуктах, которые приносят организму пользу:

— В принципе, если у вас в период диеты сбалансированное питание, из рациона исключены вредные продукты, ненужные калории, тогда пища, которую вы употребляете, способна покрыть потребности организма в витаминах. Если же чувствуете, что вам не хватает каких-то полезных микроорганизмов, тогда я рекомендую принимать поливитаминные комплексы.

По словам врача, в них содержится весь спектр нужных и полезных веществ, которые помогут ускорить обменные процессы и даже закрепят эффект от диеты:

— В поливитаминах содержатся минеральные компоненты, аминокислоты, жирные кислоты, всевозможные концентраты. Отдельно, наварное, я бы все же включила витамин D, потому что его нашему организму всегда не хватает. Весь этот комплекс позволит защитить организм, в том числе от заболеваний желудка.

При этом собеседница «ВМ» отметила, что диета не должна быть полностью лишена калорий — снижать вес необходимо очень плавно и под наблюдением врачей:

— Еда должна включать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Выбирайте свежие продукты, в которых как можно больше овощей, фруктов, зеленых растений, диетических сортов мяса, нежирных видов рыбы. Сладости замените сухофруктами или орехами, но есть их тоже стоит в небольших количествах.

В заключение Соломатина порекомендовала сходить на консультацию с врачом, прежде чем начать поливитаминный курс и садиться на диету.