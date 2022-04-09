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Энергетик Громов объяснил уникальность российской нефти

Василий Плиткин

Экономика
Энергетик Громов объяснил уникальность российской нефти
Фото: depositphotos

Российская нефть имеет два уникальных преимущества, позволяющие экспортировать ее в больших объемах, невзирая на ограничительные меры. Об этом 9 апреля рассказал эксперт рынка, директор Института энергетики и финансов по энергетическому направлению Алексей Громов.

Рестрикции, введенные против России, существенно усложняют поставки нефти марки Urals иностранным потребителям, однако уникальность этого энергоносителя делает его почти незаменимым в Европе, считает аналитик. По его мнению, европейские заводы по переработке нефти (НПЗ) изначально были созданы под переработку российского продукта.

Именно поэтому нефть из России так сложно заменить на европейском рынке, подчеркнул Громов в интервью Radio Sputnik.

— Дело не только в том, что невозможно найти адекватное количество нефти на замену российской. Наша нефть по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ, — добавил эксперт.

Также специалист подчеркнул, что поставки нефти марки Urals можно достаточно легко перенаправить с Запада на Восток, это является еще одним ценным свойством российской марки для экспорта.

В пятницу, 8 апреля, президент США Джо Байден утвердил закон об ограничении торговли с Россией. Этот документ касается, помимо прочего, и запрета на импорт российских энергоносителей.

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