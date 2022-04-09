Байден подписал закон об ограничении торговли с Россией

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Президент США Джо Байден в пятницу, 8 апреля, подписал законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кроме того, американский лидер подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей в связи с ситуацией на Украине.

Ранее оба документа были одобрены Конгрессом, передает ТАСС.

Байден в пятницу, 11 марта, инициировал прекращение нормальных торговых отношений с российской стороной.

8 марта президент США объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает о неспособности Брюсселя поддержать данную меру. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России.

Объемы торговли между Америкой и Россией были невысокими, поэтому отказ от торговых отношений не приведет к катастрофическим последствиям для России. Однако любые подобные санкции сильно сказываются на мировой экономике и могут привести к сильному кризису во всех странах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.