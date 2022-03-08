Байден заявил, что США запрещают импорт энергоносителей из РФ

Фото: whitehouse

Соединенные Штаты Америки запрещают импорт энергоносителей из России. Об этом во вторник, 8 марта, заявил президент страны Джо Байден.

По словам американского лидера, это решение одобрили обе партии. При этом он добавил, в стране понимают то, что европейские государства не смогут поддержать запрет на импорт энергоносителей из РФ.

До этого вице-премьер Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от нефти из России. По его словам, цена на нефть способна превысить 300 долларов за баррель, если страны перестанут покупать ее в РФ.

8 марта стало известно, что стоимость бензина на американских заправках превысила отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра), что стало абсолютным историческим максимумом.

Ранее сообщалось, что транснациональная нефтегазовая компания BP отказалась от заключения новых контрактов по приобретению российских нефти и газа.

Также известно, что британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.