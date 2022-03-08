Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден заявил, что США запрещают импорт энергоносителей из РФ

Анастасия Колоскова

В мире
Байден заявил, что США запрещают импорт энергоносителей из РФ
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты Америки запрещают импорт энергоносителей из России. Об этом во вторник, 8 марта, заявил президент страны Джо Байден.

По словам американского лидера, это решение одобрили обе партии. При этом он добавил, в стране понимают то, что европейские государства не смогут поддержать запрет на импорт энергоносителей из РФ.

До этого вице-премьер Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от нефти из России. По его словам, цена на нефть способна превысить 300 долларов за баррель, если страны перестанут покупать ее в РФ.

8 марта стало известно, что стоимость бензина на американских заправках превысила отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра), что стало абсолютным историческим максимумом.

Ранее сообщалось, что транснациональная нефтегазовая компания BP отказалась от заключения новых контрактов по приобретению российских нефти и газа.

Также известно, что британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Россия США Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте