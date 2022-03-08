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ЕС отказался от эмбарго на поставки нефти и газа из России

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
Экономика
ЕС отказался от эмбарго на поставки нефти и газа из России
Фото: Unsplash

ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник, 8 марта.

— Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе, — приводит слова Борреля РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта вице-премьер Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от нефти из России. По его словам, цена на топливо способна превысить 300 долларов за баррель, если страны перестанут покупать ее в России.

Москва, заверил вице-премьер, непричастна к взлету цен на газ и нефть. Данное явление стало следствием безответственных заявлений европейских политиков, уточнил Новак.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает о неспособности Брюсселя поддержать данную меру.

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