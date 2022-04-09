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В Шанхае снова зафиксировали рост числа заражений COVID-19

Василий Плиткин

В мире
В Шанхае снова зафиксировали рост числа заражений COVID-19
Шанхай

Властям Китая в данный момент не удается остановить распространение коронавируса в Шанхае. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета здравоохранения страны.

За минувшую пятницу, 8 апреля, в республике было зафиксировано более 1300 новых случаев заболевания COVID-19 в острой форме и 23,8 тысячи бессимптомных, которые в Китае заносятся в отдельную статистику.

Эпицентром распространения инфекции остается мегаполис Шанхай, где за прошедшие сутки было выявлено 23,6 тысячи случаев заражения. В четверг эта цифра была на две тысячи меньше.

В городе уже введены жесткие карантинные меры, туда направлены дополнительные силы медицинских работников из других регионов КНР, в том числе и военные врачи, пишет Интерфакс.

Всего за время пандемии коронавируса на материковой части азиатской страны выявлено более 163 тысяч случаев заражения COVID-19. От связанных с инфекцией заболеваний в Китае скончались 4,6 тысячи человек.

В начале апреля вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал, с чем связана вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. По его словам, в республике еще не переболели COVID-19 около 1,5 миллиарда человек.

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