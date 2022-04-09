Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power не будет покупать уголь в России

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Энергетическая компания Kyushu Electric Power из Японии планирует в 2022 году полностью отказаться от закупок угля из России на фоне ужесточения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает японский телеканал NHK.

Эта компания в последние годы закупала в РФ около 7% от общего объема экспортируемого угля, необходимого для обеспечения бесперебойной работы тепловых электростанций в Японии. При этом Kuyshu смогла найти альтернативных поставщиков энергоносителей, поэтому проблем с отказом от российского угля возникнуть не должно, пишет ТАСС.

В пятницу, 8 апреля, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его государство рассчитывает на постепенное снижение импорта угля из России, сократив зависимость от энергоресурсов из этой страны. В прошлом году на РФ приходилось порядка 11 процентов всего импортируемого Японией угля.

Днем ранее лидеры стран G7 заявили о стремлении ускорить выполнение планов по снижению зависимости от Москвы в энергетической сфере. Эти планы включают постепенное сокращение, а впоследствии и запрет на импорт российского угля.

7 апреля лидеры стран Группы семи озвучили стремление ускорить реализацию планов по снижению зависимости от России в сфере энергетики, которые включают постепенное прекращение и запрет импорта российского угля.

Информагентство Reuters ранее сообщило, что Евросоюз перенес полный запрет на импорт этого энергоносителя из РФ на август.