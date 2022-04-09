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Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19

Полина Долганова

Общество
Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Тест-система для определения иммунитета у привитых от COVID-19 назальной вакциной уже существует, однако для того, чтобы применять ее массово, необходимо расширить инструкцию. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину, — уточнил специалист.

Он добавил, что тест-систему нет необходимости отдельно регистрировать, так как она уже существует на рынке, передает РИА Новости.

Назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил необходимость назальной вакцины от коронавируса. В первую очередь ученый отметил более удобное применение по сравнению с традиционной внутримышечной вакциной. Вводить препарат через нос проще, чем колоть, подчеркнул эксперт.

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